Estado falha na articulação com as universidades para garantir inclusão no ensino superior

Relatório Europeu elogia a capacidade do país de estabelecer metas “mensuráveis”. Os problemas começam na hora de executar a estratégia.

Portugal está entre os países mais capazes da Europa na hora de estabelecer objectivos claros para garantir a equidade e a inclusão no ensino superior. Os problemas começam na hora de executar as estratégias definidas, já que há falhas na articulação entre o Estado e as universidades. A conclusão é de um relatório da rede europeia Eurydice, divulgado esta quarta-feira, que classifica a situação como “paradoxal”.