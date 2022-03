Cura sem cura

“Descobriram a causa da esclerose múltipla!”, um dos assuntos mais procurados na Internet do dia para a noite. A curiosidade aumentou até para aqueles que nem sabem o que é esta doença e a confusão instalou-se para quem lida diariamente com este diagnóstico. Eu fiz parte dessas pessoas que ao ler as notícias viram uma luz ao fundo do túnel.

Recebi o diagnóstico há apenas um ano, e sim, quem diria que eu também faço parte dos rostos com esclerose múltipla? Demorou apenas uma semana a ser diagnosticado. O que diziam que podiam ser apenas vertigens era, na verdade, uma doença sem cura. Quando pensamos que só acontece aos outros, é mentira: também nos acontece a nós.

Não há muito tempo, 13 de Janeiro de 2022, a Internet “explode” com títulos como “Esclerose múltipla: identificado vírus que causa doença”, ou “Estudo revela a causa da esclerose múltipla”. Para quem não conhece a doença, são óptimas notícias e, para quem a tem, o sentimento de conquista foi imediato; contudo, por vezes certas informações que lemos não correspondem à verdade.

O estudo revela que o vírus Epstein-Barr ou o vírus do beijinho, como é mais conhecido, é a causa da esclerose múltipla e que, ao desenvolver-se um tratamento para este suposto vírus, é possível a cura desta doença que afecta mais de dois milhões de pessoas no mundo.

Fiquei empolgada quando li a notícia. Na verdade, para quem tem o diagnóstico há tão pouco tempo e não tem quase sintomas, receber o medicamento que cura a doença era a cereja no topo do bolo. Mas, rapidamente, esse entusiasmo acabou. Dia 14 de Fevereiro, quando entro no consultório, a primeira questão que ponho ao médico é:

- Doutor, viu as notícias? Finalmente vou ficar curada da esclerose! É mesmo verdade?

Riu-se e eu ainda fiquei mais confusa.

- Não se iluda, esse estudo não é totalmente coerente. Quase toda a população, se fizer o exame para detectar o vírus Epstein-Barr, dá positivo — a Diana dá positivo e tem esclerose, eu não tenho e também dou positivo. É um vírus muito comum, sobretudo em crianças e jovens adultos.

Fiquei sem resposta e quando saí do hospital fui pesquisar. Realmente, o certo é que existem vários estudos a explicar que o Epstein-Barr causa doenças como alguns tipos de linfomas e cancros. Continuei a questionar outros profissionais de saúde e a resposta foi sempre a mesma: “O estudo não é totalmente coerente, pode haver uma ligação, mas o vírus não é a causa”.

Vi outros pacientes totalmente afectados por esta doença auto-imune a verem uma pequena esperança de poderem recuperar e de poderem voltar a ter as suas vidas “normais”, mas de um dia para o outro a esperança desapareceu e a nossa realidade continua. Apesar de ser uma doença com mais avanços científicos, continuamos a ter a necessidade de voltar ao hospital, seja de 15 em 15 dias ou de três em três meses, para fazer o tratamento, e muitos sem sinais de recuperação. Continuamos com a questão: qual é a causa, afinal?