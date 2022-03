Will Smith, a Ucrânia e a masculinidade tóxica

Quando eu era novo, aquilo que Will Smith fez a Chris Rock na cerimónia dos Óscares chamava-se uma agressão. Agora, parece que se chama “um caso de masculinidade tóxica”. A diferença entre uma “agressão” e um “caso de masculinidade tóxica” é que a primeira é o produto de um comportamento individual, e a segunda é o subproduto de um comportamento colectivo. A primeira leva-nos a concluir que o indivíduo Will Smith é um idiota, pois bateu num colega por causa de uma simples piada sobre a sua mulher. A segunda convida cada homem, quer se chame Will Smith ou não, a auto-analisar-se em busca de vestígios dessa masculinidade tóxica atroz, que tem com toda a probabilidade dentro de si e até hoje se esqueceu de remover.