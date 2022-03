A pressão de Marcelo Rebelo de Sousa

O discurso estava escrito havia alguns dias, o Presidente da República já tinha feito questão de o anunciar, aguçando alguma expectativa. E Marcelo Rebelo de Sousa não desiludiu. Na cerimónia de tomada de posse do Governo foi dele o papel principal. Sobretudo com esta frase, dirigida ao primeiro-ministro: “Tenho a certeza que Vossa Excelência sabe que não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu de forma incontestável e notável as eleições, possa ser substituído por outro, a meio do caminho. Já não era fácil a 30 de Janeiro, tornou-se ainda mais difícil depois de 24 de Fevereiro”, dia em que o mundo mudou com o início de uma guerra no coração da Europa. “É o preço das grandes vitórias inevitavelmente pessoais e intencionalmente personalizadas.”