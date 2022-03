Dois mortos em raide israelita em Jenin, mais um ataque em Israel

Os ecos da Segunda Intifada são difíceis de ignorar: vários ataques em Israel nos últimos dias, em cidades muito diferentes – de uma de maioria árabe israelita a uma ultra-ortodoxa –, seguidos de acções militares na Cisjordânia, com vítimas do lado palestiniano e ameaças de retaliação da parte também do Hamas, no poder na Faixa de Gaza.