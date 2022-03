Alentejo tem mais uma rede de percursos pedestres e cicláveis: às voltas por Torrão

No concelho de Alcácer do Sal inauguram-se sete percursos temáticos entre o montado, arrozais, património histórico e natural, tudo o que se produz na região. São mais de 30km para calcorrear ou ir pedalando.

Uma rede de percursos pedestres e cicláveis, num total de 32 quilómetros, é inaugurada, este sábado, na freguesia de Torrão, no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), para valorizar o património natural e histórico daquele território.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Torrão, Hélder Montinho, explicou que a rede, composta por “sete percursos”, visa “valorizar o território” local, “dando a conhecer não só o montado, como o património histórico e o que se produz na região”.

A rota é inaugurada, no sábado, às 10h, numa cerimónia que vai decorrer na Praça Bernardim Ribeiro, na vila de Torrão, e, às 16h, em Rio de Moinhos do Sado.

Esta é uma das acções incluídas no projecto “Por Terras de Bernardim”, lançado pela junta de Freguesia, em 2020, e financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), que tem como objectivo a preservação, conservação e valorização da identidade daquele território.

Bernardim Ribeiro, poeta e escritor renascentista, filho de Luís Esteves Ribeiro (que trabalhava como tesoureiro do infante D. Fernando, filho do rei D. Manuel), nasceu em Torrão, por volta de 1482.

De acordo com o autarca, esta nova oferta no litoral alentejano “visa o desenvolvimento turístico da freguesia”, no interior do concelho de Alcácer do Sal e atravessada pela Estrada Nacional 2 (EN2).

Foto JF Torrão

“Esta oferta turística proporcionará a todos os visitantes e sobretudo aos turistas da EN2 uma oportunidade única de conhecerem a natureza e o património” da vila alentejana, frisou.

Para a criação desta rede foram investidos “cerca de 100 mil euros” e criados sete trilhos, cada um com uma temática associada: “Trilho do Pego do Moirão”, “Trilho da Ermida”,"Viagem à Outra Margem”, “Trilho do Montado”, “Trilho da Várzea de Rio de Moinhos”, “Do Xarrama ao Sado” e ainda um circuito pela vila alentejana.

Desta forma, indicou o autarca, os visitantes poderão desfrutar de caminhos “bastantes diversificados”, sendo o percurso que liga a vila de Torrão às aldeias de São Romão e de Rio de Moinhos, com uma distância de cerca de 19 quilómetros, “o mais extenso” de toda a rede.

“Quem os percorrer poderá observar, junto aos arrozais, a imensidão de plantas e de animais que existem na nossa freguesia, conhecer o nosso património histórico, com uma visita à Ermida de Nossa Senhora do Bom Sucesso, e desfrutar da nossa gastronomia”, exemplificou.

Foto JF Torrão

Também no percurso “Viagem à Outra Margem”, que contempla parte do interior da vila e onde se pode observar uma parte da albufeira da Barragem de Vale do Gaio, os visitantes vão poder “observar várias espécies de aves, entre elas o grifo”.

Ao longo dos trilhos, que vão estar abertos ao público durante todo o ano, foi colocada sinalética direccional informativa e interpretativa, com recurso a materiais reciclados.

Ainda no âmbito do projecto “Por Terras de Bernardim”, está prevista a criação do Centro de Apoio ao Turista, que ficará instalado no edifício da junta de freguesia, assim como a conclusão do “Fórum Saber +”, acção que será desenvolvida com a Universidade Sénior do Torrão.