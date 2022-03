Inflação sobe para 5,3% em Março, o valor mais alto desde 1994

Impacto da guerra na Ucrânia prolongou escalada da inflação, com combustíveis e alimentos a contribuir para nova aceleração dos preços

O forte impacto da guerra na Ucrânia nos preços confirmou-se e a taxa de inflação em Portugal acentuou, durante o mês de Março, a tendência de subida que se regista já desde meados do ano passado, atingindo o valor mais alto em quase duas décadas.

De acordo com a estimativa rápida publicada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa variação homóloga do índice de preços no consumidor passou de 4,2% em Fevereiro para 5,3% em Março. Este valor é o mais elevado registado em Portugal desde Junho de 1994.

Em comparação com o mês anterior, a subida dos preços foi de 2,5%, um valor que compara com os 0,4% de Fevereiro e que confirma a expectativa de consumidores e empresas de que os impactos económicos do conflito militar na Ucrânia viessem a influenciar decisivamente a evolução dos preços em Portugal.

A taxa de variação homóloga média nos últimos doze meses, muitas vezes utilizada como referência para as actualizações salariais, manteve também a sua tendência de subida, passando de 1,8% para 2,2%​.

O INE não apresenta ainda, nesta estimativa rápida, dados detalhados por produtos, mas combustíveis e alimentos desempenharam um papel decisivo na subida da inflação. De acordo com o INE, a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos foi de 19,8%, contra os 15% de Fevereiro, atingindo o valor mais elevado desde Fevereiro de 1991. A inflação nos produtos alimentares não transformados foi de 5,9%, quando em Fevereiro tinha sido de 3,7%.

Ainda assim, a inflação em Portugal deverá ter-se mantido abaixo da registada na média europeia, cuja primeira estimativa de Março será divulgada na sexta-feira pelo Eurostat. Esta quarta-feira, o instituto nacional de estatísticas alemão revelou que a taxa de inflação no país deverá ter aumentado de 5,1% para 7,3% em Março, o valor mais alto desde o Outono de 1981. Em Espanha, o mesmo indicador ficou a muito pouco de atingir a barreira dos 10%, cifrando-se em 9,8% em Março, o valor mais elevado em quase 37 anos.