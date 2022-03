Siza Vieira ignora Costa no adeus ao Governo

Pedro Siza Vieira, o ministro da Economia até às 17.09 minutos desta quarta-feira, fez um vídeo de despedida do cargo e ignorou ostensivamente o primeiro-ministro, que o levou para o Governo em 2017. É um sinal evidente de que as relações entre os dois ficaram abaladas depois da formação do novo Governo. António Costa, amigo íntimo de Pedro Siza Vieira, desde os tempos da Faculdade de Direito, afastou o seu número 2 do Governo de uma forma surpreendente quando construiu o novo elenco. Ao que o PÚBLICO sabe, as relações entre os dois já estavam distantes há bastante tempo – tendo, na prática, o cargo de número 2 do Governo sido exercido nos últimos tempos por Mariana Vieira da Silva, agora formalmente “entronizada” no cargo.