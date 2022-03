Nenhum dos ministros do primeiro governo de António Costa sobreviveu

Ao longo de seis anos, António Costa renovou por completo a equipa de ministros com que se estreou como chefe de governo, em 2015. O primeiro remodelado foi João Soares. Agora saíram os últimos cinco.

Com a saída do Governo de Augusto Santos Silva, Francisca Van Dunem, Manuel Heitor, Tiago Brandão Rodrigues e João Pedro Matos Fernandes, não resta em funções nenhum dos 17 ministros que, a 25 de Outubro de 2015, tomaram posse no primeiro executivo de António Costa.