Os possíveis adversários no oitavo Mundial de Portugal

Carimbado o passaporte para o Qatar, a seleção nacional já sabe que vai integrar o pote 1 do sorteio de sexta-feira. O caminho A do play-off da UEFA, que envolve Ucrânia, Escócia e País de Gales, continua por decidir.

Portugal vai gozar do estatuto de cabeça de série no sorteio do Mundial 2022, que vai ter lugar nesta sexta-feira, em Doha, no Qatar. Os comandados de Fernando Santos carimbaram ontem o bilhete para a fase final do Campeonato do Mundo e já conhecem alguns dos potenciais adversários no torneio.

A FIFA já havia anunciado, na passada semana, as regras para o sorteio, confirmando que as selecções apuradas serão divididas por quatro diferentes potes de acordo com a mais recente actualização do ranking, que acontecerá na quinta-feira, 31 de Março.

Na qualidade de país anfitrião, o Qatar vai figurar no pote dos principais cabeças de série, ao lado dos sete primeiros classificados desse ranking. Portugal, que ocupa a oitava posição da hierarquia, beneficiou do falhanço de Itália na qualificação, assegurando, assim, a presença no pote principal.

Grande parte das 32 vagas já está preenchida, faltando conhecer os vencedores dos play-offs intercontinentais e também quem acompanha o Canadá de forma directa no apuramento da CONCACAF: a vantagem é dos Estados Unidos (+13 de diferença de golos) e México (+7), com a Costa Rica (+3) a precisar de golear os norte-americanos e esperar que o México perca com El Salvador para, na última jornada, chegar ao segundo ou terceiro lugar.

A constituição dos potes Pote 1 Qatar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal Pote 2 Países Baixos, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Uruguai, Croácia (México e EUA ainda em prova) Pote 3 Japão, Irão, Sérvia, Marrocos, Coreia do Sul, Polónia, Senegal e Tunísia Pote 4 Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões + três vagas via play-off

Assim, é já possível traçar um esboço daquela que será a composição dos quatro potes para o sorteio e perceber quem poderão ser os adversários de Portugal.

O pote 1 conta com o Qatar (56.º do ranking), Bélgica (1.º), Brasil (2.º), França (3.º), Argentina (4.º), Inglaterra (5.º), Espanha (7.º) e, claro, com Portugal (8.º).

A selecção da Dinamarca (9.º lugar) é a equipa mais bem cotada do pote 2, mas há outras equipas com grande qualidade e historial neste segundo lote, que é também composto por Países Baixos (10.º), Alemanha (11.º), Suíça (14.º), Croácia (15.º) e Uruguai (16.º). De resto, ainda poderão juntar-se a este grupo as selecções do México (12.º) e EUA (13.º), que ainda não garantiram a presença no Mundial, mas estão em posição de apuramento.

No pote 3, estão já garantidas as selecções do Irão (21.º), Japão (23.º), Sérvia (25.º) e Coreia do Sul (29.º), orientada pelo português Paulo Bento. A Polónia - que venceu a Suécia - irá também figurar neste pote, bem como o Senegal (18.º), que eliminou o Egipto (34º), de Carlos Queiroz, o Canadá (33.º) e Marrocos (24.º).

O quarto e último porte é aquele que está mais em aberto. Conta apenas com duas equipas confirmadas neste momento: Equador (44.º) e Arábia Saudita (53.º). A estas duas selecções juntar-se-ão o vencedor do País de Gales-Escócia/Ucrânia e os vencedores das eliminatórias internacionais de Junho, com jogos ainda por definir. Tirando o Senegal e Marrocos, todas as outras selecções africanas que jogaram o play-off continental vão para o pote 4, ou seja, Tunísia (36.º), Gana (61.º) e Camarões (38.º).

Com a vitória frente à Macedónia do Norte, Portugal atingiu uma impressionante série de 12 presenças consecutivas em grandes competições, tendo também em conta os Europeus. No Qatar, Fernando Santos procurará superar a fasquia dos oitavos-de-final atingida em 2018, enquanto Cristiano Ronaldo poderá ter a oportunidade de igualar o alemão Lothar Matthäus e os mexicanos Antonio Carbajal e Rafa Márquez como únicos atletas a estarem presentes em cinco Mundiais.