Futebol feminino: Barcelona goleia Real Madrid com recorde de 91.553 adeptos

Assistência num jogo da Liga dos Campeões supera números da final do Campeonato do Mundo de 1999 entre os Estados Unidos da América e a China.

O FC Barcelona goleou, esta quarta-feira, o Real Madrid, por 5-2, em Camp Nou, e conseguiu o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino num jogo histórico, com um recorde mundial de 91.553 espectadores.

Nunca um jogo de futebol feminino tinha tido tanta assistência, com o público presente no clássico espanhol a superar os 90.185 que assistiram ao “vivo”, no Rose Bowl, em Pasadena, à final do Mundial de 1999, entre os Estados Unidos e a China.

Depois da vitória, por 3-1, em Madrid, as catalãs ainda se assustaram na segunda mão dos “quartos”, quando, já em plena segunda parte, as “blancas” conseguiram adiantar-se. Mas as detentoras do título europeu responderam como “gigantes” que são.

Num Camp Nou em festa, a formação de Jonatan Giráldez adiantou-se aos oito minutos, por Mapi León. Mas, aos 16 minutos, Olga Carmona empatou, de penálti, após um corte com a mão de Irene Paredes.

O golo animou as “merengues”, que se foram aguentando, para, aos 48 minutos, darem a volta ao resultado, com um golo de Claudia Zornoza. O “Barça” não ficou afectado, virando o jogo rapidamente, com golos de Aintana Bonmatí (52') e Claudia Pina (55').

Com a eliminatória resolvida, as catalãs conseguiram ainda mais dois golos, pela “Bola de Ouro” Alexis Putellas (62') e Graham Hansen (70'), rumo às meias-finais, nas quais vão defrontar Arsenal ou Wolfsburgo.