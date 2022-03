Portugal recebeu 65 menores não-acompanhados da Ucrânia

Até sexta-feira foram registadas 1800 manifestações de interesse de famílias portuguesas para acolher crianças ucranianas através da plataforma criada pelo Governo. Desde que começou a guerra foram feitos 23.813 pedidos de protecção temporária da Ucrânia, dos quais 8511 são de crianças. Plataforma para os Refugiados alerta para caravanas que trazem menores não acompanhados sem informação certificada sobre familiares com quem os deixar.

Mais de um mês depois do início da guerra na Ucrânia Portugal recebeu 65 menores não-acompanhados que neste momento estão ao cuidado de instituições ou de famílias portuguesas, mostram dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social enviados ao PÚBLICO.