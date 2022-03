“Nunca bebeu uns copos?”, pergunta capelão da Marinha a Gouveia e Melo (e desculpa fuzileiros que espancaram agente da PSP)

Numa publicação no seu Facebook, o capelão da Marinha critica as palavras de Gouveia e Melo e relativiza o comportamento dos dois fuzileiros que agrediram o agente da PSP. Fábio Guerra morreu com várias lesões cerebrais.

O capelão Licínio Luís, missionário Passionista e marinheiro, defendeu os fuzileiros suspeitos de matarem o agente da PSP Fábio Guerra, espancado depois de ter tentado separar uma briga entre os dois fuzileiros. Numa publicação na sua página pessoal do Facebook, Licínio Luís criticou ainda o chefe da Marinha, o almirante Henrique Gouveia e Melo por o almirante ter acusado os dois fuzileiros de terem “manchado” a honra da farda com o espancamento do agente da PSP, avança o jornal Expresso.

“Não te deixes levar pelas primeiras impressões”, escreveu Licínio Luís. “O senhor almirante que aguarde pela Justiça. Julgar sem saber não corre nada bem”, acrescentou numa publicação entretanto apagada.

Na publicação, o capelão afirmava que os dois fuzileiros, Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko estavam “a divertir-se” e “foram provocados”. “O senhor almirante nunca foi para a noite? Nunca bebeu uns copos?”, perguntou.

De acordo com o jornal Expresso, o capelão já teve uma reunião com Gouveia e Melo. No encontro, o capelão terá pedido desculpa e garantido que não quis questionar a autoridade do comandante da Marinha. Mas a exoneração esteve em cima da mesa.

Fábio Guerra foi espancado na noite de 20 de Março e acabou por não resistir às lesões cerebrais. Os dois fuzileiros, suspeitos, estão em prisão preventiva. Para Licínio Luís, “os jovens têm direito a ser respeitados, os jovens da PSP estavam no mesmo âmbito e alcoolicamente tão bem-dispostos como os nossos”, escreveu.