Morreu Fábio Guerra, o agente da PSP que foi agredido e estava em coma desde sábado

Fábio Guerra, o agente da PSP da esquadra 64 de Alfragide, morreu. O agente não resistiu aos graves ferimentos provocados pelas agressões de que foi alvo na madrugada de sábado junto à discoteca MOME, na Avenida 24 de Julho em Lisboa, informou a PSP em comunicado. Estava internado no Hospital de São José, em Lisboa.

Os outros três agentes que também foram agredidos, durante o mesmo incidente, já tiveram alta hospitalar e foram entretanto ouvidos pela Polícia Judiciária (PJ). Os quatro agentes da PSP estavam de folga quando intervieram num episódio de agressões entre dois grupos no exterior da discoteca.

Em comunicado a PSP manifestou aos familiares e amigos de Fábio Guerra, “votos de pesar, apoio e solidariedade”, num momento que considera “trágico”. A PSP agradeceu a ainda todos os esforços do pessoal médico do Hospital de São José, na assistência ao agente, na luta que travou.

“O Agente Fábio Guerra honrou, até às últimas consequências, a sua condição policial e o seu juramento de “dar a vida, se preciso for”, num gesto extremo de generosidade e sentido de missão. Disso nunca nos esqueceremos”, sublinha o mesmo comunicado.

De acordo com a PSP, continuam em curso todas as diligências, em coordenação com a PJ, “visando a identificação e detenção de todos os autores das agressões, que resultaram na morte do nosso Polícia”. Já não estão em causa apenas crimes de agressão, mas também homicídio.

As autoridades já identificaram três suspeitos. Dois deles são fuzileiros e estarão desde ontem detidos na base naval do Alfeite.

Ao que o PÚBLICO apurou, os dois fuzileiros estarão a frequentar o curso para primeiro marinheiro – posto anterior ao de cabo – na Escola de Fuzileiros, no Barreiro, também praticarão boxe num ginásio em Sesimbra. Os dois suspeitos preparavam-se para partir para uma missão das Nações Unidas nos próximos dias.

Pouco depois das 16h deste domingo, a Marinha explicou em comunicado que os dois suspeitos se apresentaram “na respectiva unidade” depois de terem “informado as respectivas chefias” de que se tinham envolvido em confrontos “junto de um espaço nocturno”, em Lisboa. Foi a própria Marinha que lhes ordenou que se apresentassem na unidade, “onde se encontram a responder a um inquérito interno e à disposição das autoridades policiais para as devidas investigações”. Estes militares, porém, “ainda não foram notificados por nenhuma entidade policial”, sublinhava a Marinha na tarde deste domingo.