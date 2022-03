Terceiro ataque numa semana deixa cinco mortos em Israel

Um homem armado matou cinco pessoas a tiro num subúrbio ultra-ortodoxo de Telavive, antes de ser ele próprio atingido, e morto, a tiro, esta terça-feira. Este foi o terceiro ataque em Israel no espaço de uma semana, provocando um total de onze mortes.

No ataque desta terça-feira, o homem terá começado por disparar contra uma série de varandas de apartamentos em Bnei Brak, um subúrbio de Telavive de maioria ultra-ortodoxa e, de seguida, contra pessoas na rua. Segundo a polícia, atacou em duas zonas diferentes, deslocando-se de mota. O atacante teria 26 anos e era de perto de Jenin, na Cisjordânia, diz o diário hebraico Haaretz. Não era claro quem atingiu e matou o atacante.

Na semana passada, um cidadão palestiniano de Israel, ou árabe israelita, matou quatro pessoas, atropelando primeiro um ciclista e depois esfaqueando outras pessoas, antes de ser atingido a tiro por um condutor de autocarro que passava no local, em Beersheba, no Sul. As autoridades disseram que o atacante tinha sido antes preso por ter tentado, em 2016, entrar na Síria para se juntar ao Daesh, mas que não teria actualmente ligações ao grupo.

No domingo, um residente de uma cidade de maioria árabe no Norte de Israel disparou e atingiu mortalmente dois polícias, guardas de fronteira, em Hadera, perto de Umm el-Fahm. Outros polícias que estavam num restaurante perto mataram o atacante. O atentado foi reivindicado pelo Daesh.

A ligação ao Daesh levou a interrogações na imprensa israelita sobre a razão de dois ataques aparentemente ligados ao movimento, quando o Daesh não conseguiu atrair grandes simpatias entre islamistas palestinianos.