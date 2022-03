O Jamaica “apertadinho” e o Tokyo do palco “baixinho” reabrem daqui a dois meses

Depois de sucessivos atrasos nas obras de reabilitação dos armazéns do Cais do Gás onde foram realojadas, as discotecas Jamaica e Tokyo vão reabrir finalmente entre 15 de Maio e 9 de Junho. O Europa também regressa este ano, mas cerca de dois meses depois.

Foi há dois anos que fecharam portas duas históricas discotecas do Cais do Sodré, na chamada “rua cor-de-rosa”, em Lisboa. Depois de uma longa espera por um novo espaço e de atrasos nas obras, já há uma data final para o regresso do Jamaica e do Tokyo, entretanto realojados no Cais do Gás: até 9 de Junho, “no limite”, estes espaços nocturnos abrem novamente ao público, pondo fim à espera dos lisboetas. No caso do Europa, onde as obras arrancaram mais tarde, a abertura deve chegar ainda este ano, mas pelo menos dois meses depois das outras discotecas.