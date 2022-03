Governo dá luz verde a videovigilância no Porto

O Ministério da Administração Interna (MAI) aprovou a instalação e utilização de um sistema de videovigilância com 79 câmaras na Baixa do Porto. O despacho, assinado a 21 de Março pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, foi publicado esta terça-feira em Diário da República.

Com esta autorização, a Câmara do Porto pode dar seguimento ao projecto que delineou em conjunto com a Polícia de Segurança Pública – e que foi aprovado pelo executivo, com votos contra da CDU e do BE, em Outubro passado –, instalando diversas câmaras de vídeo entre o Marquês e a Ribeira.

Antero Luís aprovou a instalação deste sistema “com o fim da protecção da segurança das pessoas, animais e bens, em locais públicos ou de acesso público, e a prevenção da prática de crimes, em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência”, lê-se no despacho.

No início de Março, a Comissão Nacional de Protecção de Dados havia emitido um parecer com algumas recomendações de reforço das medidas de segurança, nomeadamente na análise de dados de pessoas e a protecção da privacidade dos habitantes ou clientes de hotéis.

No despacho, o MAI elenca 12 “condições” para a implementação deste sistema que funcionará “ininterruptamente, 24 horas por dia, em todos os dias da semana”. As câmaras não podem captar som, “excepto quando ocorra perigo concreto para a segurança de pessoas, animais e bens”, e deverá ser “efectuado o barramento dos locais privados, impedindo a visualização, designadamente, de portas, janelas e varandas”.

Este sistema de videovigilância “pode ser utilizado por um período de três anos”, acrescenta o despacho. Esta é apenas a primeira fase de um sistema que quer chegar também à zona oriental da cidade, na Asprela e, mais a ocidente, junto aos bairros da Pasteleira e de Pinheiro Torres. A medida terá um “custo muito considerável” para o município, admitiu Rui Moreira em Outubro: “Uns milhões de euros largos.” Nessa mesma intervenção, Moreira havia estimado que, após a luz verde do MAI, a autarquia demorasse cerca de seis meses a instalar os dispositivos.