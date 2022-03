A “excepção ibérica” abre portas a travão nos preços da electricidade

Recuperamos neste episódio uma vitória das duas representações ibéricas na União Europeia: Portugal e Espanha serão excepções na Europa e podem travar preços do gás natural usado para a produção de electricidade, numa altura em que os preços da energia disparam por toda o continente europeu. Em ligação Ucrânia vamos até à capital Kiev, com o enviado do PÚBLICO Luciano Alvarez.

