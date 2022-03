China é o quinto maior investidor directo estrangeiro em Portugal

Uma fatia de 72% do investimento chinês chega a Portugal de forma indirecta. Novos cálculos do Banco de Portugal tiram Países Baixos e Luxemburgo do top cinco.

O ranking do investimento directo estrangeiro (IDE) no território nacional mudou por completo com os novos cálculos do Banco de Portugal, que analisam agora o investidor final e não apenas o investidor imediato. Se até aqui a China estava na nona posição, na realidade situa-se no quinto lugar, em termos de stock, com 10,6 mil milhões de euros (6,8% do total de IDE).

De acordo com os dados do banco central, 72% do investimento chinês chega a Portugal por outras vias, com destaque para o Luxemburgo e para Hong-Kong.

A Espanha mantém-se na primeira posição em termos de IDE, embora com uma ligeira diferença, passando a segunda posição a ser assumida por Portugal, através do que se apelida de “round tripping”, isto é, dinheiro que é canalizado para outro país (nomeadamente Países Baixos) e que depois reentra no território nacional, nomeadamente por razões de planeamento fiscal.

“Em 2021, Espanha era o país de residência dos detentores finais com maiores posições de investimento directo em Portugal. Seguiam-se Portugal, França, Reino Unido e China”, explica o Banco de Portugal.

Com esta nova forma de analisar os dados, os Países Baixos e o Luxemburgo, que ocupavam a 2ª e a 3ª posição, respectivamente, passam para a 6ª e para a 10ª posição.