Angel Olsen apresentará novo álbum em dose dupla em Portugal

A cantora, compositora e guitarrista norte-americana Angel Olsen comunicou esta terça-feira que irá lançar novo álbum a 3 de Junho. Chama-se Big Time e, tal como outros registos do passado recente (seja All Mirrors de 2019 ou o sucessor acústico Whole New Mess, de 2020), promete ser feito de canções inspiradas em momentos de vulnerabilidade e transformação, quando as possibilidades de expansão do amor se confundem com momentos de perda e de aceitação. O álbum terá sido registado algumas semanas depois da perda dos pais, em fases próximas, com a cantora movida por emoções intensas e contrastantes. As gravações, em pleno luto, aconteceram em Topanga Canyon, no parque natural de Santa Mónica, algures entre o mar e as montanhas, naquilo que a própria descreve como uma experiência de renascimento pessoal. “Algumas experiências fazem-nos sentir que regressamos assiduamente à infância, por mais maduros e avisados que sejamos”, reflecte.

Angel Olsen, que tem sido assídua dos palcos portugueses nos últimos anos (seja em versão solitária ou com a sua banda), comunicou também uma digressão para acompanhar o lançamento do álbum, e ficou a saber-se que duas dessas datas serão em Lisboa, respectivamente a 26 e 27 de Setembro, no Capitólio. Desta feita virá acompanhada com banda. A última vez que esteve em Portugal, também no Capitólio, foi em Janeiro de 2020, pouco tempo antes de o irromper da pandemia global. Os concertos de Setembro, agora anunciados, inauguram a actividade da Canto –​ até agora conhecida essencialmente pelas edições discográficas – enquanto plataforma de programação de concertos. Os bilhetes estarão disponíveis a partir de 1 de Abril.