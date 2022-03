A ovelha branca

Cordeiro é capaz de ser — e desculpem-nos começar por aqui — o único filme capaz de fazer a ponte entre Béla Tarr e Björk. Tarr é creditado no genérico como “produtor executivo” desta primeira obra do islandês Valdimar Jóhansson, que foi seu aluno na escola de Sarajevo Film Factory; Jóhansson assina o argumento a meias com o escritor e letrista Sjón (Sigurjón Sigurdsson) que colaborou regularmente com a ex-vocalista dos Sugarcubes (inclusive no musical de Lars von Trier Dancer in the Dark). E insere-se na crescente vaga de filmes “contíguos” ao fantástico, tendo começado a sua carreira na paralela de Cannes Un Certain Regard (no mesmo ano em que a Palma de Ouro foi para Titane) antes de gerar um assinalável frou-frou nos circuitos críticos internacionais.