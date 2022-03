Ordem dos Médicos autoriza médicos ucranianos a trabalhar mesmo sem falar português

A Ordem dos Médicos vai autorizar os médicos ucranianos a trabalharem, mesmo sem falarem Português. Segundo a rádio TSF, a esta disponibilidade da Ordem está a ser negociada com o Governo, depois de na semana passada ter sido publicado um diploma que simplifica o reconhecimento das habilitações profissionais dos refugiados ucranianos.

O comunicado desse Conselho de Ministros, citado pela Lusa, explica que o decreto-lei aprovado “estabelece medidas relativas ao reconhecimento de qualificações profissionais de beneficiários de protecção temporária no âmbito do conflito armado na Ucrânia, de forma a permitir que possam exercer a sua actividade profissional com celeridade, permitindo-lhes assim assegurar a sua subsistência”. O diploma “é aplicável a profissões regulamentadas cuja autoridade competente para o reconhecimento de qualificações seja um serviço ou entidade da administração directa ou indirecta do Estado ou uma entidade administrativa independente”.

Em declarações à TSF, esta segunda-feira, o bastonário Miguel Guimarães disse que a medida será excepcional e que foi idealizada para os refugiados ucranianos que precisam de integração profissional quando chegam a Portugal. O mesmo disse que depois de verem os cursos reconhecidos pelas universidades, estes médicos irão “trabalhar em equipa com outros médicos ou ucranianos que já estão em Portugal ou portugueses e falam em inglês e vão aprendendo português”, através de cursos que possam ser dados por professores.

“Vamos dar um período em que eles estarão a ser remunerados – podem pedir análises e raios-X – e vão começando. É como qualquer médico que entra no sistema, não entra ali e começa logo a fazer tudo”, disse o bastonário. À mesma rádio, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, disse apoiar a iniciativa da Ordem dos Médicos.