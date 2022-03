Poder e lucro traíram a recuperação da pandemia, diz a Amnistia Internacional

Os países ricos e as grandes empresas falharam as promessas de recuperação justa da pandemia de covid-19 e aprofundaram a desigualdade global. Esta é uma das conclusões principais do relatório anual da Amnistia Internacional (AI), publicado nesta segunda-feira, no qual a organização de direitos humanos acusa os líderes mundiais de pactuar com os gigantes empresariais para acumular poder e lucro.