Segunda na TV: heróis e titãs em grandes ondas, com o corpo a fazer partidas

CINEMA

La La Land: Melodia de Amor

Nos Studios, 19h15

Seis Óscares (entre umas históricas 14 nomeações) para o musical escrito e realizado por Damien Chazelle, em que Emma Stone e Ryan Gosling fazem par numa história de amor, sonhos, canções e coreografias: ela é uma aspirante a actriz; ele, um pianista de jazz. Além de Stone e Gosling, entram no filme os actores J.K. Simmons, Rosemarie DeWitt, Thom Shelton e o músico John Legend numa participação especial.

Mark Felt - O Homem Que Derrubou a Casa Branca

AXN Movies, 19h27

Thriller escrito e realizado por Peter Landesman, sobre o papel de Mark Felt (também conhecido como “Garganta Funda”) no Watergate, o maior escândalo político dos EUA. Liam Neeson ocupa o papel titular; Diane Lane, o da sua ambiciosa e problemática esposa. Maika Monroe, Tony Goldwyn, Josh Lucas e Bruce Greenwood também entram no elenco.

O Herói de Hacksaw Ridge

AXN Movies, 21h10

Mesmo sendo contra o uso de armas, Desmond T. Doss (Andrew Garfield) alista-se no Exército dos EUA durante a II Guerra Mundial. Desdenhado por alguns colegas, mostrará a sua bravura ao salvar 75 homens, abandonados à morte em território inimigo, na batalha de Okinawa (Japão), sem pegar em armas nem disparar um tiro. Tornar-se-á o primeiro opositor de consciência a receber a Medalha de Honra do Congresso. Nomeado para seis Óscares, o filme de Mel Gibson acabaria por arrecadar dois, em categorias técnicas.

A Criança n.º 44

Cinemundo, 22h55

União Soviética, início da década de 1950. Leo Demidov é um respeitado agente do KGB cuja mulher é envolvida numa conspiração. Por recusar denunciá-la, é obrigado a abandonar Moscovo. Recomeça a vida numa pequena cidade industrial, onde decide ajudar no caso de uma criança assassinada – uma pesquisa que vai conduzir a factos chocantes. Com produção de Ridley Scott e realização de Daniel Espinosa, o filme baseia-se num romance de Tom Rob Smith, inspirado na história verídica de um assassino em série. O elenco conta com Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Paddy Considine, Jason Clarke e Vincent Cassel.

Não Me Toques

RTP2, 22h57

Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim, um filme entre o documentário e a ficção, que acompanha actores e terapeutas que representam versões de si mesmos perante a câmara de Adina Pintilie. Com isto, a realizadora quer encetar um diálogo sobre o modo como parecemos ter vergonha do nosso corpo e como precisamos de reaprender a senti-lo e, durante o processo, a olhar e a compreender o outro, abraçando a intimidade e a sexualidade como parte da identidade.

DOCUMENTÁRIOS

Big vs. Small

Odisseia, 19h10

Documentário centrado em Joana Andrade, a primeira mulher portuguesa a surfar as grandes ondas do Canhão da Nazaré e campeã conhecida como “Tiny Fighter”. Acompanha-a entre o treino e a superação do medo de enfrentar ondas gigantes. O filme conta ainda com a participação de Johanna Nordblad, campeã mundial de mergulho livre, com quem Andrade praticou apneia no gelo.

Titãs do Século XX

História, 20h32

Roosevelt, Churchill, Hitler e Estaline são os “titãs” em foco nesta série documental biográfica. Da análise aos seus percursos emerge a ambição como traço comum, não obstante as suas diferenças em termos de carácter e ideologia. Hoje é emitido o primeiro par de episódios: Um novo mapa do mundo e Festim e fome. A viagem histórica prossegue na próxima segunda-feira, com As trevas perduram e A hora mais negra. Na seguinte, há Guerra mundial e Um mundo novo.

INFANTIL

SpongeBob SquarePants

Nickelodeon, 16h35

Neste capítulo da série infantil, criada pelo biólogo marinho e animador Stephen Hillenburg, a baleia Pearl vai passar um fim-de-semana de travessuras com as amigas. Assim começa a Maratona das Partidas, uma programação especial de uma hora para fazer a contagem decrescente até 1 de Abril, todos os dias, neste horário. Também entram episódios temáticos de Danger Force, Henry Danger, Os Thundermans, Big Time Rush, iCarly e Loud em Casa.