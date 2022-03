Encontrados opiáceos e antidepressivos no corpo de Taylor Hawkins

THC (marijuana), antidepressivos tricíclicos, benzodiazepinas e opiáceos constam do rol de dez substâncias encontradas pelas autoridades colombianas no corpo de Taylor Hawkins, o baterista dos Foo Fighters que foi encontrado sem vida na noite de sexta-feira, pouco antes de um concerto da banda em Bogotá.

Embora os resultados dos primeiros exames toxicológicos de urina apontem para a possibilidade de uma overdose, também sugerida por pessoas chegadas ao músico, de acordo com o jornal El Tiempo, a Procuradoria-Geral da Colômbia sublinha que estas são apenas conclusões preliminares. O Instituto Nacional de Medicina Legal vai continuar a examinar o corpo de Taylor Hawkins para chegar “ao cabal esclarecimento dos factos que levaram à morte do artista”, indica o jornal de Bogotá.

Taylor Hawkins tinha um historial de consumo de drogas e chegou a sofrer uma overdose em 2001, que o deixou em coma por duas semanas.

A banda formada pelo ex-Nirvana Dave Grohl, e conhecida por êxitos como My hero ou Best of you deveria ter actuado na noite de sexta-feira em Bogotá no festival Estéreo Picnic, estando alinhada como cabeça-de-cartaz do primeiro dia do evento. O seu próximo concerto em Portugal continua marcado para o próximo dia 18 de Junho no Rock in Rio Lisboa. O mais recente álbum de originais dos Foo Fighters, Medicine at Midnight, data de 2021.

Taylor Hawkins, de 50 anos, nasceu em Fort Worth, no Texas, mas cresceu em Laguna Beach, na Califórnia. Antes de integrar os Foo Fighters, em 1997, acompanhou Alanis Morissette em digressão, período documentado no recente Jagged, disponível na HBO Max.