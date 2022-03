Vice-PGR teme “avalanche de prescrições” por causa da falta de meios nos tribunais

O vice-procurador-geral da República, Adérito Teixeira, receia que a falta de meios com que se confronta neste momento o Ministério Público desencadeie uma avalanche de prescrições. No discurso se abertura do XII Congresso do Ministério Público, que termina este sábado em Vilamoura, o magistrado já tinha admitido que a escassez de recursos materiais e humanos atingiu, ou está a caminho de atingir, o ponto de pré-ruptura.