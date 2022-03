Estudantes querem que o Parlamento imponha limites às propinas de mestrado

Algumas instituições de ensino preparam-se para duplicar o valor do custo de frequência, à boleia do fim dos mestrados integrados. Petição de estudantes de Lisboa pretende levar o assunto ao plenário da Assembleia da República.

A duplicação dos valores das propinas de mestrado, que está a ser proposta por algumas instituições de ensino superior, está a fazer com que os estudantes do sector voltem a defender a necessidade de estabelecer tectos máximos para a frequência destes cursos, à semelhança do que acontece nas licenciaturas. As associações académicas querem ver o assunto discutido na Assembleia da República logo do início da nova Legislatura.