Sete independentes para equilibrar peso da direcção do PS

Onze ministros militam no PS, nove dos quais são dirigentes. O peso do núcleo duro de António Costa aumenta. Independentes valem 40%, menos do que em 2019.

Há sete ministros no Governo que toma posse na quarta-feira que não são militantes do PS, o que significa que o peso dos chamados independentes é de perto de 40%, uma redução face aos 53% de 2019. Os outros 11 membros do elenco governamental são dirigentes de peso no PS ou militantes com currículo na direcção do partido.