AlergiaPT distingue melhores trabalhos escolares sobre alergias

Concurso promovido pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto aceita trabalhos publicados em redes sociais que abordem temas relacionados com alergias. Alunos podem candidatar-se até 7 de Abril.

O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) está a promover um concurso para “sensibilizar a comunidade escolar para a importância do tema das alergias”, através de uma campanha nas redes sociais. Até 7 de Abril, estudantes do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário poderão enviar os seus trabalhos.

Lançado no âmbito do ​AlergiaPT, projecto do instituto que pretende “inspirar os portugueses com alergias a terem uma atitude mais positiva perante a vida”, o concurso apela aos estudantes para partilharem “trabalhos relacionados com a tolerância à alergia, a prevenção de alergias graves e também a melhoria da qualidade do ar”, afirma André Moreira, coordenador do AlergiaPT e responsável pelo concurso, no site do ISPUP.

De maneira a incluir diferentes ciclos e ensinos escolares, foram criadas três modalidades: “O Detective Alergias”, para estudantes do 1.º ciclo, “Alergia Social”, direccionada para os 2.º e 3.º ciclos, e “TikTok e AlergiaPT”, especificamente para alunos do ensino secundário.

Para se candidatarem, os interessados devem partilhar os trabalhos, pelo menos, numa rede social das suas escolas — Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok — e enviar um printscreen da publicação para o e-mail alergiapt@ispup.up.pt, juntamente com o nome, ciclo de ensino e nome da escola. As publicações dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos são de formato livre (imagem, fotografia, entre outros), enquanto as de “TikTok e AlergiaPT” devem incluir um vídeo, feito individualmente ou em grupo, com uma duração máxima de 40 segundos, cuja descrição deve conter a hashtag #alergiaPT e identificar a página do AlergiaPT da respectiva rede social.

No dia 4 de Maio, na sessão de encerramento do AlergiaPT, serão premiados os dois melhores trabalhos dos alunos do ensino básico e secundário, assim como as escolas que reunirem a maior participação de estudantes. Nas modalidades “O Detective Alergias” e “Alergia Social”, à publicação com o maior número de likes e à mais criativa, escolhida pelo júri, serão atribuídos 100 euros num vale oferta. Já a escola que tiver as publicações com mais likes recebe uma televisão. Na “TikTok e AlergiaPT”, serão atribuídos dois prémios de 100 euros também em vale oferta. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

O concurso surge numa altura em que as alergias se têm tornado num tema cada vez mais presente. Tal foi impulsionado pela Lei Natasha, criada em 2021, que obriga as empresas produtoras de alimentos a incluir todos os ingredientes, incluindo os alergénios, nos rótulos dos produtos pré-embalados. Para além disso, prevê-se que as escolas comecem a receber, no próximo ano lectivo, formação sobre alergias alimentares, de maneira a que as pessoas saibam reconhecer e actuar em casos de anafilaxia (reacção alérgica aguda potencialmente fatal).

“Queremos, com este concurso, colocar todos estes temas na ordem do dia, ajudando alunos e professores a aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos sobre alergias, de uma forma divertida e descontraída”, reitera André Moreira.

Texto editado por Amanda Ribeiro