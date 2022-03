Góis: novos passadiços do Cerro da Candosa vão ter piscina e alojamento

A Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, no concelho de Góis, quer potencializar os novos passadiços do Cerro da Candosa, abertos há cerca de um mês, com um novo empreendimento de apoio aos visitantes.

Inaugurados a 26 de Fevereiro, os passadiços do Cerro da Candosa sobem pela crista rochosa ao longo de 600 metros e 450 degraus, para se abeirarem do desfiladeiro talhado pelo rio Ceira, afluente do Mondego. Agora, a Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, no concelho de Góis, quer potencializar a estrutura de madeira com a abertura de um empreendimento de apoio aos visitantes.

Em declarações à agência Lusa, o autarca Alberto Machado adianta que o objectivo passa por dar uma nova vida a um equipamento com cerca de 30 anos que pertence à junta de freguesia e que “não está a funcionar devidamente”, através da abertura de um espaço de restauração ou café, piscinas ao ar livre, casas de banho e seis unidades de alojamento.

A ideia é, no Verão, “ter este empreendimento a funcionar devidamente e depois sempre aos fins-de-semana”, acrescenta. “É uma ideia com pernas para andar e que vai trazer mais-valias económicas, além de potenciar a promoção turística”, salientou Alberto Machado, que prepara um concurso público para concessionar o espaço.

Segundo Alberto Machado, os passadiços já receberam milhares de visitantes desde que abriram, há menos de um mês, com os domingos a registarem enchentes. “Era interessante ter um contador, mas estamos a falar em milhares de visitantes”, frisa.

Representando um investimento de 168 mil euros, suportados pela junta de freguesia, pela Cooperativa Social e Agro-Florestal Vila Nova do Ceira e pela Câmara Municipal de Góis, os passadiços foram idealizados após os grandes incêndios de Outubro de 2017. Com vista para toda a freguesia, percorrem as fragas quartzíticas onde se ergue a Capela da Senhora da Candosa e que integram a crista que atravessa a região entre os Penedos de Góis e a serra do Buçaco.

Os passadiços atravessam um desfiladeiro rochoso, que termina num canhão fluvial, conhecido como Cabril ou Portas do Ceira, local onde o rio Ceira, afluente do Mondego, aparenta ter furado transversalmente uma crista rochosa. Este é um local que, de acordo com Alberto Machado, apresenta muitas potencialidades para a realização de desportos radicais, como o rapel ou a escalada.

Em Junho, de 6 a 12, os passadiços vão acolher o I Festival Internacional de Slacklines (equilibrismo em cima de cordas), com a participação de cerca de 200 participantes, 90% dos quais estrangeiros. Segundo o autarca, serão montadas 15 cordas de diversos tamanhos, algumas com largura de 2,5 centímetros, permitindo aos visitantes assistir ao longo de todo o percurso dos passadiços.