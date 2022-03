Ex-aluna de Asghar Farhadi acusa-o de roubar ideia para Um Herói e arrisca 74 chicotadas

O realizador iraniano Asghar Farhadi é alvo de dois processos judiciais no Irão relacionados com o seu mais recente filme, Um Herói, noticiou quarta-feira a revista norte-americana The Hollywood Reporter. A sua ex-aluna Azadeh Masihzadeh acusa-o de plágio por alegadamente ter usado a sua ideia para fazer o filme, que recebeu o Grande Prémio no Festival de Cannes de 2021, e o próprio sujeito da história, um ex-recluso conhecido como Shokri, acusa o cineasta de difamação na forma como é retratado no filme. Farhadi nega ter roubado a ideia da estudante que, se o tribunal não lhe der razão e se por seu turno for considerada culpada de difamação, pode receber 74 chicotadas de acordo com a lei iraniana.