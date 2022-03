Diplomacia: a guerra e o hexágono

A guerra na Ucrânia é a prioridade máxima do próximo ministro dos Negócios Estrangeiros português, tal como é a prioridade máxima de dezenas, senão todos, os chefes da diplomacia do mundo.

É uma guerra nova, à porta da União Europeia (UE) e ameaça a paz na Europa como nunca desde a II Guerra Mundial. A diplomacia está hoje, como raras vezes acontece, na ribalta e à vista de todos, analisada e comentada por especialistas e cidadãos comuns, 24h por dia.

A diplomacia portuguesa é definida pela constância e o ministério dos Negócios Estrangeiros tem a marca da continuidade, quase invariabilidade, cuja política é imune às mudanças de governos entre a direita e a esquerda. Com matizes mais ou menos europeístas, mais ou menos africanistas, mais ou menos atlantistas, há meio século que a diplomacia portuguesa trabalha em torno dos mesmos quatro eixos: Europa, Atlântico, lusofonia, comunidades.

Os desafios ligados a cada um destes eixos têm evoluído, incluindo nas relações bilaterais, geridas de perto pelo MNE, como o Reino Unido e os EUA. Hoje os chefes da diplomacia europeus têm menos poder de decisão sobre política europeia do que tiveram no passado, mas uma das incógnitas da nova guerra é saber que efeito terá nos desafios internos da própria UE. Vai a guerra na Ucrânia acelerar, atrasar ou mudar as reformas da UE? Augusto Santos Silva — que foi ministro dos Estrangeiros sete anos e é apontado como próximo presidente da Assembleia da República — propôs em 2020 “um foco particular” na reforma do euro, na preparação das novas Perspectivas Financeiras e na Cooperação Estruturada Permanente.

Santos Silva deixa ao seu sucessor um desafio teórico particular: que a matriz fundadora da diplomacia portuguesa passe a ter seis e não quatro eixos. “Pergunto‐me, e pergunto aos diplomatas portugueses, se não é tempo de reconhecer que duas linhas de política externa cresceram e se autonomizaram o suficiente para deverem ser tratadas como dimensões distintas. E, nesse caso, já não bastará falar de quatro lados, mas de seis, e o polígono ilustrativo passaria a ter a forma de um hexágono”, escreve no livro Evoluir. Novos contributos para a política europeia e externa de Portugal (Tinta‐da‐china, 2020). “Vou mais longe, sugerindo que, na prática, já é isto que temos feito — o que falta é adequar o discurso político à prática.”

Quais os novos eixos propostos? Internacionalização e multilateralismo.

A “unidade e continuidade” da diplomacia portuguesa, nas “prioridades fundamentais e principais modos de agir” — “uma vantagem de Portugal quando comparado com muitos outros países” — “não implica nem cristalização de posições, nem unanimismo de doutrinas, nem incapacidade de adaptação e mudança”, escreveu Santos Silva. Evoluir é um livro com uma tese: “A política europeia e externa da democracia portuguesa tem evoluído; precisa de evoluir; evoluir não é pôr em causa a sua matriz mas, ao invés, fortalecê‐la.”