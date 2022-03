Para cumprir as suas metas, Lisboa vai ter mesmo de parar os carros que entram na cidade

Se se olhar para o palavreado mais técnico, o Plano de Acção Climática Lisboa 2030 é um “instrumento de integração e gestão das políticas da cidade em matéria de mitigação, adaptação, erradicação da pobreza energética e promoção da qualidade de vida e bem-estar”. O que quer isto dizer? Que quer pôr a cidade no caminho da neutralidade carbónica em 2050 e que traça para 2030 uma meta intermédia de redução das emissões na cidade em 70%. Para se atingir esse cenário, cada lisboeta terá de ter reduzido, em cerca de 30 anos (o ano de referência é 2002), a emissão de 2,3 toneladas de dióxido de carbono. Será possível lá chegar? Num extenso plano, com perto de 200 páginas, herdado do anterior executivo, está traçado o diagnóstico, as metas e algumas formas para o conseguir.