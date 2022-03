Prisão preventiva de Mário Machado nas mãos do Tribunal da Relação de Lisboa

Pouco antes de no final da semana passada a juíza de instrução Catarina Vasco Pires ter desobrigado o antigo líder de movimentos de extrema-direita, Mário Machado, de se apresentar quinzenalmente às autoridades enquanto estiver na Ucrânia, chegou ao Tribunal da Relação de Lisboa, no âmbito do mesmo inquérito, um recurso a insistir na prisão preventiva do neonazi.