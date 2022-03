Transformação digital: oportunidade para a formação e requalificação dos cidadãos

Ao longo dos últimos dois anos a pandemia veio introduzir mudanças na vida profissional e pessoal de todos nós. O teletrabalho passou de uma resposta a uma contingência para um novo modelo de trabalho, o online entrou nas nossas rotinas diárias mais elementares e a transição digital que se vinha iniciando foi decisivamente acelerada, levando instituições, empresas e cidadãos a antecipar processos e metodologias num curto espaço de tempo.

Mais do que uma resposta a um desafio, a entrada do online no nosso quotidiano pode ser vista como uma oportunidade de alargar as possibilidades de participação dos cidadãos em atividades relevantes para si. Neste capítulo, a área da formação e requalificação de competências surge claramente como um território que ganhou um novo impulso e que poderá até ser reforçada nos próximos tempos. A formação à distância passou a ser aceite como o “novo normal” e desmistificou a ideia de não ser possível aprender de forma remota. É-nos mais natural a interação presencial com formadores e formandos se pensarmos numa lógica de networking e de troca de experiências, mas a formação via online veio dar uma resposta mais ágil e flexível para quem está apostado em reforçar as suas competências e a formação ao longo da sua vida profissional, o que não invalida que também não se consiga alcançar interações interessantes num contexto online.

O mercado oferece diversas soluções de formação que respondem a tendências em afirmação, nomeadamente na capacitação para novas competências digitais e o aprofundamento de conhecimento em diversas áreas de intervenção de forma simples e, por vezes, gratuita. Neste capítulo, gostaria de salientar as oportunidades trazidas pelos MOOC (Massive Open Online Course). Trata-se de cursos disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online que permitem uma formação especializada em diferentes áreas de conhecimento e com uma flexibilidade adequada ao utilizador, podendo conciliar com outras prioridades.

Os MOOC deram-se a conhecer em 2008 e foi em 2019 que a plataforma NAU – Sempre a Aprender se estreou com o seu primeiríssimo curso Acessibilidade Web: por Onde Começar, em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria. Capacitar os cidadãos e tornar o conhecimento acessível para qualquer pessoa será sempre a missão da NAU, um projeto pioneiro em Portugal dedicado ao ensino e formação online para grandes audiências, dinamizado pela Unidade da Computação Científica (FCCN) da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Este formato de aprendizagem online tem crescido em popularidade nos últimos dez anos, perspetivando-se que esta tendência se mantenha no futuro próximo. Deixo alguns números reveladores do seu potencial a nível global: só em 2021, cerca de 40 milhões de pessoas inscreveram-se em pelo menos um curso MOOC e estima-se que exista um total de 20 mil cursos disponíveis em várias plataformas a nível global. De facto, ao serem cursos massivos e abertos, os MOOC podem ser frequentados por milhares de pessoas de países diferentes em simultâneo, levando o conhecimento a quebrar fronteiras, havendo partilha de experiências de contextos diferentes dos que conhecemos.

Esta realidade não está a passar despercebida também a grandes empresas globais, que veem nos MOOC uma clara oportunidade de criar sinergias com instituições de ensino superior de renome para criar plataformas de formação à distância. Por exemplo, a Universidade de Harvard e o MIT que criaram a edX, uma plataforma para melhorar os recursos educativos disponibilizados e grandes empresas, como a Microsoft, têm vindo a apostar em programas de formação orientados para dar resposta a necessidades concretas do mercado.

Apesar de todo o potencial que este tipo de formação encerra, nomeadamente flexibilidade e baixo custo, os MOOC ainda não estão consolidados em Portugal. Existem claramente oportunidades a explorar por instituições de ensino superior públicas e privadas e por empresas, que podem encarar os MOOC como uma plataforma de afirmação da sua notoriedade e reputação e para criar espaços próprios de formação complementares para os seus colaboradores. Nesse sentido, a Google considerou recentemente atribuir o equivalente a um grau académico de quatro anos aos funcionários que fizessem o seu curso em data analytics, o que demonstra uma mudança de paradigma na forma como olhamos para os modos tradicionais de formação. O digital entrou nas nossas vidas de forma decisiva e este é o tempo de explorar as mais-valias que este novo tempo oferece para reforçar competências e incentivar um ecossistema colaborativo entre instituições de ensino e a sociedade civil, de forma a contribuir para a competitividade do nosso país.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico