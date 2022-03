Empregadores avaliam recurso ao teletrabalho para responder à subida dos combustíveis

Federação Portuguesa de Futebol decidiu retomar o teletrabalho, de forma alternada, desde 14 de Março. Agência Internacional de Energia aponta o trabalho remoto como uma das medidas para reduzir o consumo de petróleo no curto prazo.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu retomar o teletrabalho, de forma alternada, como resposta ao aumento do preço dos combustíveis e à instabilidade dos preços da energia. Solução semelhante começa a ser analisada por outros empregadores, que vêem no teletrabalho ou nos modelos híbridos uma forma de minimizar o impacto da subida dos preços no bolso dos trabalhadores e nas contas da própria empresa.