Terminal Rodoviário do Parque das Camélias vai ser reabilitado

As propostas já podem ser entregues durante as próximas semanas. A obra estará terminada ainda em 2022, ano em que se prevê estar também concluído o futuro Terminal Intermodal de Campanhã.

O Terminal Rodoviário do Parque das Camélias, junto à Praça da Batalha, vai ser reabilitado. O anúncio da abertura do concurso público para a obra com preço base de 623 mil euros já foi publicado em Diário da República na semana passada. De acordo com a Câmara do Porto, a empreitada estará terminada ainda este ano.

Em causa está dotar o terminal rodoviário de melhores condições de acessibilidade, conforto e segurança, “quer para operadores quer para passageiros”. A obra prevê “a melhoria das paragens, das condições de acesso e espera, da sinalética” e o arranjo paisagístico da área envolvente. Lê-se no website da autarquia que será ainda criada de raiz uma sala de espera, até agora inexistente.

O período de recepção de propostas iniciou a 16 de Março. Os interessados têm 30 dias, desde a publicação do anúncio, para apresentar as candidaturas. O prazo para execução do contrato está fixado em 90 dias.

À semelhança do que acontecerá com o futuro Terminal Intermodal de Campanhã, a gestão do Terminal Rodoviário do Parque das Camélias ficará a cargo da STCP Serviços, conforme prevê o contrato que a empresa celebrou com a autarquia no início do mês, após aprovação da delegação de competências pelo executivo a 7 de Fevereiro, quando Cristina Pimentel ainda detinha o pelouro dos Transportes.

Desde Março na liderança do conselho de administração da STCP, a ex-vereadora de Rui Moreira, com mandato suspenso por força do cargo que agora desempenha, passa a reunir na sua tutela um conjunto de responsabilidades mais alargado na matéria de serviços geridos pela empresa de transporte público.

Além de Campanhã e da Praça das Camélias estará também debaixo da sua gestão o Terminal do Bom Sucesso. Sob a sua alçada ficarão também os parques de estacionamento da Trindade, Duque de Loulé, Caminhos do Romântico, Viela do Anjo, Ribeira, Palácio da Justiça, Praça de Lisboa, Praça Gomes Teixeira, Praça Carlos Alberto, Praça D. João I e Aviz, Castelo do Queijo e Adelino Amaro da Costa. O Funicular dos Guindais, o Elevador da Lada e as Escadas Mecânicas do Monte dos Judeus passam a ser igualmente responsabilidade da STCP.

Como a autarquia também já tinha adiantado, a par destas infra-estruturas, caberá à empresa “a realização de todos os estudos necessários para a operacionalização” do Ramal da Alfândega, onde existirá um “sistema de transporte público compatível com a utilização do canal para modos suaves”.

A delegação de competências numa só empresa de um conjunto de infra-estruturas e serviços faz parte de uma estratégia camarária que tem como base atingir uma maior eficiência ao nível da mobilidade. Perto de cumprir uma das metas, a autarquia já adiantou que no segundo semestre deste ano o Terminal Intermodal de Campanhã, orçamentado em 12,6 milhões de euros, estará a funcionar, depois de um atraso de cerca de dois anos que a câmara atribui à pandemia. Quando estiver pronto, o terminal desenhado pelo arquitecto Nuno Brandão Costa, com uma área bruta de construção de cerca de 24 mil metros quadrados, ao fomentar a intermodalidade, será uma peça fundamental para a diminuição do uso do automóvel dentro da cidade.