Investimento da IP na linha do Vouga não responde aos objectivos comerciais da CP

A IP (Infraestruturas de Portugal) decidiu retirar todos os AMV (Aparelhos de Mudança de Via, vulgarmente conhecidos por “agulhas”) do troço central da linha do Vouga, entre Oliveira de Azeméis e Sernada do Vouga (Águeda), mas a CP discorda dessa opção porque reduz drasticamente a capacidade e a flexibilidade da exploração ferroviária daquela linha.