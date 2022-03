Os primeiros Model Y Performance já começaram a sair da gigafábrica alemã da Tesla

“Este é um grande dia para a fábrica [de Gruenheide]”, disse Musk, descrevendo-o como “mais um passo na direcção de um futuro sustentável”. No entanto, nem todos concordaram, com alguns activistas a bloquearem a entrada das instalações em protesto contra o elevado uso de água.

A entrega dos primeiros Tesla saídos da gigafábrica de Gruenheide, na região de Brandeburgo​, Alemanha, arrancou esta terça-feira, marcando o início do primeiro centro europeu do fabricante americano de automóveis, dois anos depois ter sido anunciado pela primeira vez. E o momento é tão importante para o fabricante que contou com o próprio Elon Musk.

Os primeiros 30 clientes da fábrica europeia da Tesla foram acolhidos com música alta e ambiente de festa, à medida que os novos veículos surgiram através de um túnel iluminado por néones, ao mesmo tempo que Musk aproveitou para dançar e brincar com os fãs do emblema norte-americano num evento que contou com a presença do chanceler Olaf Scholz.

O arranque das operações na fábrica de Gruenheide estava previsto para há quase um ano, mas atrasos no licenciamento precisamente devido às preocupações em torno do impacte ambiental atrasaram o processo. A Tesla, que, durante este tempo, se viu forçada a corresponder às encomendas europeias a partir de Xangai (o que aumentou os custos logísticos numa altura em que a indústria se debatia com a escassez de chips e outras perturbações na cadeia de abastecimento), defende-se, esclarecendo, em comunicado, que “trabalhou com autoridades e associações locais para assegurar uma perturbação mínima da vida selvagem e para substituir a plantação de pinheiros existente por uma floresta feita de 60% de madeira dura, tornando-a mais robusta, diversificada e ecologicamente valiosa”.

Sobre a questão da água, a marca garante que o consumo de energia por célula produzida irá diminuir em 70%, reflectindo-se no consumo de água por carro que, assegura, será “inferior à média da indústria combinada (2,2m³ contra 3,7m³)”.

Os novos proprietários receberam a configuração do Model Y Performance, veículo que é proposto em Portugal a partir de 71 mil euros e cujas primeiras entregas estão previstas para Maio. Com uma autonomia para 514 quilómetros, de acordo com os testes WLTP, o Model Y Performance, de tracção integral acelera de 0 a 100 km/h em escassos 3,7 segundos, superando um Porsche 911 Carrera GTS Coupé com os mesmos 480cv em quase meio segundo.

A gigafábrica Berlin-Brandenburg é a quinta maior fábrica mundial da Tesla, espraiando-se por 300 hectares, para os quais foram pensadas várias unidades de produção. Quando todas as unidades estiverem a funcionar a todo o vapor, a Tesla estima que cerca de 12 mil funcionários, repartidos por turnos, estarão a produzir carros, células de bateria, baterias, motores eléctricos, componentes de plástico, assentos, eixos e muito mais.