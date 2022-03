Mesmo nas regiões russófonas, “o sentimento geral é contra Putin”

Neste episódio ouvimos o relato do jornalista do PÚBLICO Luciano Alvarez, a partir da cidade ucraniana de Odessa. O som do dia é trazido pelo David Pontes.

O P24 está em Estado de Guerra, acompanhando diariamente o que se passa na Ucrânia e as implicações em Portugal e no mundo. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.