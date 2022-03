Fernando Alexandre. Do made in ao created in: um novo paradigma para a economia portuguesa

Esta semana, no podcast 45 Graus, o convidado é Fernando Alexandre, professor de economia na Universidade do Minho, um dos vice-presidentes do Conselho Económico e Social e consultor da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

A economia portuguesa leva já mais de duas décadas de fraco crescimento, algo que não se verificava desde que existem dados oficiais do Produto Interno Bruto (a saber, meados do séc. XIX). Em consequência, nos últimos 20 anos, o nosso PIB per capita caiu da 16.ª posição entre os países da UE a 28, para o 21.º lugar, correspondendo a 77% do valor médio da União. Por outras palavras, o caminho de convergência do PIB com a média europeia não só não tem continuado, como se tem revertido este século.

Este abrandamento tem, obviamente, vários efeitos negativos no nível de vida da população e na preparação do país para lidar com desafios futuros, como o envelhecimento da população ou as alterações climáticas.

Depois de anos em que este assunto foi mais ou menos ignorado, nos últimos anos este tem finalmente ganhado peso no debate público, tal como foi visível na campanha das últimas eleições legislativas.

Vários estudos têm sido publicados por instituições da sociedade civil com propostas para pôr a economia a crescer, tais como o documento discutido no último congresso da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, em Outubro, o relatório publicado há um mês pela Fundação Gulbenkian com cenários para o futuro do país ou o estudo que dá o mote para este episódio, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, Do ‘made in’ ao ‘created in': um novo paradigma para a economia portuguesa.

Este estudo tem por base um trabalho de investigação feito por uma equipa de economistas nacionais, coordenada por Fernando Alexandre, cujo trabalho foi acompanhado por uma comissão de especialistas nacionais e internacionais de diferentes áreas. Mais do que um levantamento de dados, trata-se de um estudo abrangente baseado em análises académicas, com um policy paper para cada uma das sete áreas analisadas.

O relatório propõe, como o nome indica, um novo paradigma de crescimento para a economia portuguesa, menos baseado em mão-de-obra barata e mais baseado na inovação. As propostas de políticas públicas dividem-se em três pilares: instituições e ambiente económico; investigação, ensino superior e qualificações; e infraestruturas. Durante a conversa, discute-se algumas destas propostas em profundidade e fala-se de alguns problemas de fundo que o país deve corrigir.

