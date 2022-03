Pelo menos seis pessoas morrem abalroadas por carro a alta velocidade em festividades na Bélgica

Abalroamento aconteceu no município de La Louvière, na região da Valónia. Os dois homens que seguiam no carro foram detidos pela polícia.

Pelo menos seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois de um carro a alta velocidade ter abalroado uma multidão que festejava o Carnaval nas ruas de Strépy-Bracquegnies, na Bélgica, anunciou este domingo o autarca local. O incidente ocorreu por volta das 5h (6h na hora de Lisboa).

“O carro apareceu a alta velocidade. Temos algumas dezenas de feridos e, infelizmente, várias pessoas morreram”, disse à rádio RTBF Jacques Gobert, presidente de Câmara de La Louvière, na região da Valónia.

O autarca avançou que entre os feridos há pelo menos 12 com ferimentos graves e cerca de 20 com ferimentos mais ligeiros. Adiantou também que os dois homens que seguiam no carro, jovens, foram logo detidos pela polícia.

As celebrações na vila de Strépy-Bracquegnies, a cerca de 50 quilómetros a sul de Bruxelas, foram retomadas após dois anos de cancelamentos devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a imprensa, o acidente pode ter sido causado por um carro que estava a ser perseguido pela polícia, mas as autoridades não confirmaram ainda esta hipótese.