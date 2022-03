Inovação tecnológica à prova na guerra da Ucrânia

A guerra é um ato de força para obrigar o adversário a obedecer ou respeitar nossa vontade. Também tem sido ao longo da História um fator de inovações e melhoria de serviços. Os avanços em transportes robustos vêm de experimentos no domínio militar, desde o rodoviário ao aéreo e aeroespacial. A internet é produto de pesquisa militar, tal como tem havido combinação de esforços civico-militares na sofisticação do infravermelho, laser, etc. e na melhoria, sob quaisquer circunstâncias, do socorro médico de urgência, restauração física e apoio pós traumático. Em muitos países, os hospitais militares são os de maior competência.