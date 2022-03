Scott Hall (1958-2022), com um palito na boca, ele era Razor Ramon

No mundo da luta a fingir, ganha quem for o mais carismático, quem tiver o melhor nome e a melhor narrativa. Com o seu nome de nascimento, Scott Hall não ia a lado nenhum, mas com um palito na boca, barba por fazer, o cabelo encharcado em vaselina e quilos de correntes douradas ao pescoço, foi um dos mais carismáticos do wrestling norte-americano, um “mau” por quem o público torcia. Tudo isto transformava Scott Hall em Razor Ramon, um refugiado cubano de Miami, a quintessência do machismo latino, com tudo o que isso implicava. Esta era a sua narrativa. E ele nem sequer era latino.