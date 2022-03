EDP sobe preços da electricidade em 3% a partir de Maio

A guerra fez agravar os preços nos mercados para um nível três vezes superior ao do fim do ano passado, justifica a EDP Comercial, que tem quatro milhões de clientes.

A EDP Comercial vai actualizar os tarifários de electricidade para os clientes domésticos com “uma variação média de 3%” a partir de Maio.

A empresa justifica o aumento de preços com o “contexto internacional”, que agravou a instabilidade dos mercados energéticos e “provocou uma subida no preço de aquisição de electricidade, que é actualmente cerca de três vezes superior ao que foi registado no último trimestre do ano passado”.

A empresa do grupo EDP, presidido por Miguel Stilwell, é a líder do mercado liberalizado (onde estão 5,44 milhões de clientes), com uma quota de mercado que ronda os 74%, ou seja, cerca de quatro milhões de clientes.

A EDP já tinha procedido a uma actualização de preços no começo deste ano, depois de em 2021 ter decidido “manter os preços inalterados, apesar do valor da energia ter atingido recordes nos mercados”.

Perante o contexto actual, a “EDP Comercial fará uma actualização da tarifa de electricidade para os seus actuais clientes residenciais, em linha com o recente anúncio de ajuste da tarifa do mercado regulado”, também na ordem dos 3%.

Outra empresa do mercado liberalizado, a Goldenergy, adiantou ao PÚBLICO que “não está, para já, a rever os preços para os seus actuais clientes”.

Apesar disso, a empresa reconhece que “os preços nos mercados grossistas estão realmente muito elevados” e a que “a situação está muito complicada em termos do mercado”. Assim, “se continuar a actual conjuntura por muito mais tempo, a Goldenergy poderá ter de rever a sua política de preços”.

Quem já confirmou que irá subir preços é a Galp. A empresa revelou aos clientes, segundo a agência Lusa, que irá subir os preços a partir de Abril. Nos principais escalões de gás natural, “os aumentos mensais variam entre os 1,6 e os 3 euros, e para as principais potências contratadas no caso da electricidade, entre um a dois euros”.

Na electricidade, trata-se, segundo a Lusa, de aumentos entre 1,8% no período de vazio (menor consumo) e 3,9% fora do vazio. No gás, o aumento é de 15%.