Cinco séries “benditas”

The Young Pope

AMC

Criada pelo italiano Paolo Sorrentino e com o actor Jude Law no papel principal, esta série foi produzida pela Sky, a HBO e o Canal Plus. Law é Lenny Belardo, um órfão criado em Brooklyn (EUA) que, depois de um jogo de bastidores durante o conclave, chega ao Pontificado com apenas 47 anos, tornando-se não apenas o mais jovem Papa da história da Igreja Católica como também o primeiro norte-americano a consegui-lo. Mas os cardeais que conspiraram para o colocar no cargo, crentes de que ele seria fácil de manipular, não estavam preparados para o que daí resultaria. Belardo assume-se como Pio XIII e revela-se um homem orgulhoso, intransigente e implacável que, contra as intenções de todos os que o rodeiam, torna como sua a missão de iniciar um papado muito diferente do anterior. The Young Pope estreou-se a 3 de Setembro de 2016 na 73.ª edição do Festival de Cinema de Veneza e, posteriormente, no canal Sky Itália, a 21 de Outubro do mesmo ano. Depois do sucesso de The Young Pope, foi criada a série The New Pope, também da autoria de Sorrentino, onde continuam a ser mostradas as jogadas de bastidores no Vaticano (e em que John Malkovich entra como John Brannox, um cardeal inglês apontado para ocupar o lugar de Belardo). A contracenar com Law, estão os actores Diane Keaton, Silvio Orlando, Scott Shepherd, Cécile De France, Javier Cámara, Ludivine Sagnier, Toni Bertorelli e James Cromwell.

Good Omens

Prime Video

Esta mini-série, produzida pela BBC e pela Amazon Studios e lançada na plataforma de streaming Prime Vídeo, tem autoria de dois grandes mestres da literatura fantástica: Terry Pratchett (autor de Nação ou Discworld) e Neil Gaiman (Deuses Americanos, Coraline e a Porta Secreta, O Mistério da Estrela Cadente, ou Sandman). Os britânicos Michael Sheen e David Tennant dão vida ao anjo Aziraphale e ao demónio Crowley, respectivamente. Vivem na Terra há mais de seis mil anos, são ambos muito dados aos prazeres e, apesar de estarem dos lados opostos da barricada, são mais amigos do que seria suposto. Depois de tanto tempo a viver entre os humanos, anjo e demónio tornaram-se fãs de alguns prazeres terrenos: Aziraphale adora comida, música clássica e tornou-se alfarrabista; Crowley, por seu lado, é fã de Queen, conduz um Bentley antigo e tem a casa repleta de plantas (algo aterrorizadas, é certo). Logo no episódio piloto somos informados que, há 11 anos, Crowley foi encarregue de entregar o bebé Anticristo, filho de Satanás e futuro Senhor das Trevas, num convento de freiras satânicas com a indicação de que elas o trocassem pelo bebé de um diplomata norte-americano, de modo a ser educado com um objectivo de, no seu 11.º aniversário, desencadear o Armagedom. O problema é que as freiras (muito por culpa de Crowley) não cumpriram devidamente a missão e o verdadeiro Anticristo foi criado por uma família perfeitamente normal. Anos depois, quando se dão conta do erro, Crowley e Aziraphale fazem os possíveis para que ninguém perceba que estiveram durante anos a guiar a criança errada. Agora, já que estão a tentar resolver problemas, e uma vez que adoram o seu dia-a-dia na Terra, talvez consigam encontrar a criança certa, evitar o Armagedom e viver satisfeitos mais alguns milénios. A complementar o elenco encontramos também Frances McDormand (a dar voz a Deus) e Benedict Cumberbatch (à do Diabo), assim como Nick Offerman, Sam Taylor Buck e Jon Hamm. Vencedor de um BAFTA, Good Omens teve três nomeações para os Emmys e mais três para os Prémios Saturno, pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Terror.

Wild Wild Country

Netflix

Nascido na Índia, em 1931, Bhagwan Rajneesh, também conhecido por Osho, tornou-se guru do movimento religioso a que chamou de Rajneesh. O foco das suas teorias era o despertar da consciência, celebração da vida, criatividade, meditação e amor livre, o que foi atraindo cada vez mais seguidores, não só da Índia mas de todo o mundo. No final da década de 1970, era ele já uma celebridade, deu-se início a uma tensão entre o Governo indiano e o movimento Rajneesh. Isso, associado a alguns problemas de saúde, fez com que Osho decidisse deixar o seu país partir para o ocidente. Com intenções de expandir a sua filosofia de vida, em 1981 instalou-se com a sua comunidade no Condado de Wasco, no Oregon, onde comprou um rancho de 32 mil hectares e construiu uma cidade utópica onde tudo era concebido para o bem de todos. É aqui que começa esta série documental, onde os realizadores Chapman e Maclain Way revelam como a ideologia de Osho e dos seus seguidores entra em conflito com os habitantes locais, algo que se vai agravando ao longo dos anos, até se transformar num escândalo a nível nacional. Para perceber o alcance de tudo isso, os espectadores têm acesso a depoimentos de várias pessoas que viveram dentro e fora da comunidade durante a década de 1980, assim como a imagens de arquivo, notícias publicadas em jornais e televisões e centenas de vídeos gravados pela própria comunidade. Vencedora de um Emmy na categoria de Melhor Série Documental, Wild Wild Country foi lançada na Netflix em Março de 2018, após se ter estreado no Festival de Cinema de Sundance.

The Righteous Gemstones

HBO Max

Uma comédia negra criada por Danny McBride, co-criador de Eastbound & Down e Vice Principals, que segue três gerações de uma poderosa família evangelista. O patriarca Eli Gemstone (John Goodman) é um pastor da Carolina do Sul, célebre pelas técnicas pouco ortodoxas de salvação, pelas missas internacionais e pelo seu bem-sucedido programa de televisão. Jesse Gemstone (McBride), o filho mais velho e seu sucessor natural, tenta, com alguma dificuldade, modernizar o império do pai. Segue-se Kelvin (Adam Devine), o irmão mais novo, com quem Jesse tem uma relação atribulada e que tem alguma dificuldade em aceitar alguns dos métodos por eles usados; e, finalmente, Judy (Edi Patterson), revoltada por ser constantemente excluída e menosprezada pelo simples facto de ser mulher. Esta família, apesar dos preceitos morais que apregoa e das almas que tenta salvar, está mergulhada na ganância, amoralidade e sede de poder. Tudo, claro, em nome do Senhor. As duas primeiras temporadas estão já disponíveis na HBO Max.

O Exorcista

Prime video

Desenvolvida em 2016 pela 20th Century Fox Television, em parceria com a Morgan Creek Productions, esta série de possessão demoníaca baseia-se na obra homónima de William Peter Blatty, já transposta para o grande ecrã em 1973, no filme de culto realizado por William Friedkin. A história segue dois sacerdotes católicos que tentam resgatar as almas de pessoas possuídas pelo diabo. Um deles é Tomas Ortega, um padre compassivo e com ideias progressistas que lidera uma paróquia dos subúrbios de Chicago e que, inicialmente, resiste em acreditar em criaturas diabólicas. O outro é o padre Marcus Keane, um homem criado no Vaticano, viajado e pouco dado a idealismos, que ao longo da vida já viu todo o tipo de manifestações malignas. Quando pessoas inocentes começam a ser vítimas de possessão, os dois sacerdotes unem-se numa longa e difícil cruzada contra o Mal. Com Alfonso Herrera, Ben Daniels, Kurt Egyiawan, Geena Davis e John Cho nos papéis principais, esta série de terror foi criada por Jeremy Slater, que também surge como produtor executivo, ao lado de James e David Robinson, Barbara Wall e Rupert Wyatt. Em 2017, foi nomeada para o Prémio Saturno pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Terror.