Economia, biologia e genética valem quase cinco milhões em bolsas europeias

O Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês) aprovou mais três bolsas de subvenção de arranque para cientistas em Portugal que estavam, até agora, na lista de reserva. Ao todo, vêm mais 4,95 milhões de euros para Portugal. No início do ano, já se tinha anunciado que outros cinco investigadores no país receberiam 8,3 milhões de euros através deste financiamento de início de carreira. Esta quinta-feira, foram também divulgadas as bolsas de consolidação do ERC, em que foram distinguidos cinco investigadores de Portugal com cerca de dez milhões de euros.