Mudar de ideias ou não? O cérebro mostra duas vias distintas

Cientistas olharam para a actividade cerebral no momento em que somos confrontados com novos dados e encontraram diferenças claras entre o que se passa quando realmente mudamos de ideias ou, apenas, nos conformamos.

Todos os dias somos confrontados com opiniões diferentes e decidimos o que fazer com essa “influência social” que nos traz novos dados. Muitas vezes mudamos mesmo de ideias, mas outras apenas nos conformamos com uma perspectiva diferente para sermos socialmente aceites. Um estudo publicado na revista PLOS Biology mostra que esta diferença na resposta a novas informações também se vê na actividade cerebral. Com um simples jogo de computador e o recurso a imagens obtidas por exames de ressonância magnética, é possível ver como o cérebro distingue os diferentes tipos de resposta que é, confirmaram os cientistas, decisivamente influenciada pelo “tamanho” da nossa confiança.