Costa aconselhado a não deixar sair Santos Silva do Governo

A saída de Augusto Santos Silva do Ministério dos Negócios Estrangeiros no próximo Governo para vir a ser a segunda figura do Estado tem sido dada, dentro do PS, como adquirida. Augusto Santos Silva, de 65 anos, terminaria a sua carreira política como Presidente da Assembleia da República, tal como o Observador noticiou a 17 de Fevereiro. Nem António Costa nem Augusto Santos Silva alguma vez desmentiram esta notícia.