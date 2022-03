Filho do Presidente do Turquemenistão ganha eleições presidenciais com 73% dos votos

Serdar Berdimujamedov, filho do actual Presidente do Turquemenistão, Gurbanguli Berdimujamedov, foi declarado vencedor das eleições presidências realizadas no sábado, anunciou nesta terça-feira a comissão eleitoral do país da Ásia Central.

Berdimujamedov, conhecido como “filho da nação”, ocupava o cargo de vice-primeiro-ministro do Governo, e obteve 72,97% dos votos, numa votação sem grande oposição e cujo desfecho já era esperado, depois de ter sido rotulado de “sucessor designado” pelo pai.

Praticamente todos os oitos restantes candidatos eram figuras desconhecidas. Hidir Nunnaiev, o segundo concorrente mais votado, teve 11,09% dos votos, ao passo que o terceiro, Agajan Bekmiradov, se ficou pelos 7,22%. Segundo a comissão eleitoral, a taxa de participação foi de 97,17%

Berdimujamedov, de 40 anos, vai tomar posse no dia 19 de Março e iniciará um mandato presidencial de sete anos.

O ainda Presidente, Gurbanguli Berdimujamedov, de 64 anos, que beneficia de um poderoso culto de personalidade no país, lidera o Turquemenistão desde 2006, ano em morreu o primeiro chefe de Estado turcomano e ex-líder do Partido Comunista no território, Saparmurat Niiazov.

Depois de ter vencido as presidenciais de 2017 com 98% dos votos, o seu mandato presidencial só terminava em 2024. Em Fevereiro, porém, Berdimujamedov anunciou a demissão, dizendo que, apesar de se tratar de “uma decisão difícil”, era necessária “perante a nova fase de desenvolvimento” do país.

Prometeu, por isso, proceder a uma transferência de poder aos “jovens líderes” e quer ficar com o cargo de presidente da câmara alta do Parlamento. Mas no momento da demissão já era claro que tinha escolhido o seu filho como sucessor.

Desde que entrou, pela primeira vez, no Parlamento do Turquemenistão, em 2016, Serdar Berdimukhamedov já foi líder de província, ministro da Indústria e da Construção, vice-primeiro-ministro e membro do Conselho de Segurança, entre outros cargos.

O Turquemenistão é uma antiga república soviética com cerca de 6 milhões de habitantes, cujo território, quase todo desértico, possui uma das maiores reservas de gás natural do mundo. Tem ligações económicas e políticas estreitas com a Federação Russa e com a China e está localizado junto ao mar Cáspio – faz fronteira com o Cazaquistão, Usbequistão, Afeganistão e Irão.